17-летняя Андреева впервые вошла в топ-20 рейтинга WTA

17-летняя российская теннисистка Мирра Андреева впервые в своей карьере вошла в топ-20 рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA). Обновленный список опубликован на официальном сайте организации.

Андреева поднялась на 19-ю строчку.

4 октября Андреева не смогла выйти в полуфинал турнира Женской теннисной ассоциации — 1000 в Пекине. В четвертьфинальном матче она уступила китаянке Чжэн Циньвень.

Встреча, которая продолжалась 2 часа 30 минут, завершилась со счетом 5:7, 6:0, 6:4 в пользу китаянки. На счету Андреевой один эйс, четыре двойные ошибки и шесть реализованных брейк-поинтов из десяти. Циньвень совершила пять подач навылет, допустила восемь двойных ошибок и реализовала девять брейк-поинтов из 18.

В обновленном рейтинге WTA лучшее место среди россиянок занимает Дарья Касаткина, она идет 11-й. На 13-ю строчку поднялась Анна Калинская, для которой это место стало самым высоким в карьере, а на 16-й строчке оказалась Диана Шнайдер.

Лидером женского рейтинга остается Ига Швентек из Польши, второй идет белорусская теннисистка Арина Соболенко, замыкает тройку лучших американка Джессика Пегула.

Ранее Янник Синнер высказался про слухи о помолвке с Калинской.