Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

17-летняя Андреева впервые вошла в топ-20 рейтинга WTA

17-летняя теннисистка Андреева дебютировала в топ-20 рейтинга WTA

close
Susan Mullane/Reuters

17-летняя российская теннисистка Мирра Андреева впервые в своей карьере вошла в топ-20 рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA). Обновленный список опубликован на официальном сайте организации.

Андреева поднялась на 19-ю строчку.

4 октября Андреева не смогла выйти в полуфинал турнира Женской теннисной ассоциации — 1000 в Пекине. В четвертьфинальном матче она уступила китаянке Чжэн Циньвень.

Встреча, которая продолжалась 2 часа 30 минут, завершилась со счетом 5:7, 6:0, 6:4 в пользу китаянки. На счету Андреевой один эйс, четыре двойные ошибки и шесть реализованных брейк-поинтов из десяти. Циньвень совершила пять подач навылет, допустила восемь двойных ошибок и реализовала девять брейк-поинтов из 18.

В обновленном рейтинге WTA лучшее место среди россиянок занимает Дарья Касаткина, она идет 11-й. На 13-ю строчку поднялась Анна Калинская, для которой это место стало самым высоким в карьере, а на 16-й строчке оказалась Диана Шнайдер.

Лидером женского рейтинга остается Ига Швентек из Польши, второй идет белорусская теннисистка Арина Соболенко, замыкает тройку лучших американка Джессика Пегула.

Ранее Янник Синнер высказался про слухи о помолвке с Калинской.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами