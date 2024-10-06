Губернатор намерен разобраться с ситуацией в «Крыльях Советов»

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в своем Telegram-канале заявил, что намерен собрать в среду, 9 октября, совещание с руководством и тренерским штабом «Крыльев Советов» для того, чтобы обсудить сложившуюся тяжелую ситуацию в команде.

«Много эмоций и спекуляций сейчас вокруг игр нашего легендарного клуба «Крылья Советов». Позвонил капитан команды Александр Солдатенков, попросил вмешаться в ситуацию. Я внимательно наблюдаю за играми наших профессиональных клубов, хоть и не всегда получается ходить на матчи», — отметил он.

6 октября самарский клуб проиграл московскому «Локомотиву». Встреча, которая состоялась на стадионе «РЖД Арена» в Москве, завершилась со счетом 1:0. Единственный гол в составе «железнодорожников» оформил Тимур Сулейманов, который отличился на 75-й минуте. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Благодаря этой победе «Локомотив» набрал 27 очков и вышел на первую строчку в турнирной таблице РПЛ, на балл опередив петербургский «Зенит». «Крылья Советов» идут на 10-й строчке, имея в активе 11 баллов.

В следующем туре национального первенства «железнодорожники» на выезде сразятся с подмосковными «Химками». Игра состоится 19 октября, стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени. Самарский клуб также на выезде сыграет против «Оренбурга». Эта встреча п

Ранее тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин объяснил свои слезы после матча с «Локомотивом».