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61-летнего судейского наблюдателя и 24-летнюю судью пожизненно отстранили за секс-видео

В Турции судейского наблюдателя и судью пожизненно отстранили за интимное видео

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Ververidis Vasilis/Shutterstock

Арбитражный совет Федерации футбола Турции принял решение пожизненно лишить лицензии 61-летнего судейского наблюдателя и 24-летнюю женщину-арбитра после того, как видеозапись предположительно их полового акта оказалась обнародована. Об этом сообщает Bursada Bugün.

Видео было распространено через учетную запись, которая была зарегистрирована в России.

Совет, состоящий из семи человек, ознакомился с письменными заявлениями виновников процесса и просмотрел саму видеозапись, после чего вынес свой вердикт. Решение было единогласным и окончательным.

При этом обвиненный мужчина утверждает, что в их рабочих инструкциях не содержится пунктов о запрете на личные отношения между арбитрами, а также давил на то, что запись была обнародована без его разрешения.

Женщина, в свою очередь, говорила о том, что она не похожа на героиню ролика, а также указывала на то, что не публиковала подобный материал на своей странице в социальных сетях.

Ранее появилась информация, что «Факел» пожалуется на оскорбительное поведение игрока «Динамо».

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