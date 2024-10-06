«Я умею читать между строк»: тренер «Крыльев» — о своей возможной отставке

Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Игорь Осинькин после матча 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского «Локомотива» заявил, что ценит поддержку болельщиков, которые выдвинули петицию против его возможной отставки из клуба. Его слова передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Я все слышу и все вижу, я умею читать что-то даже между строк, поэтому, конечно, чувствую поддержку болельщиков, спасибо им большое», — заявил Осинькин.

Встреча, которая состоялась на стадионе «РЖД Арена» в Москве, завершилась со счетом 1:0. Единственный гол в составе «железнодорожников» оформил Тимур Сулейманов, который отличился на 75-й минуте.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка. Главным арбитром игры был Артем Чистяков, он показал две желтые карточки — игрокам «Локомотива» Дмитрию Баринову и Илье Самошникову.

Благодаря этой победе «Локомотив» набрал 27 очков и вышел на первую строчку в турнирной таблице РПЛ, на балл опередив петербургский «Зенит». «Крылья Советов» идут на 10-й строчке, имея в активе 11 баллов.

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