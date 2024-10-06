В «Локомотиве» отреагировали на созыв сборной России без проведения матча

Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов после матча 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против самарских «Крыльев Советов» заявил, что нет смысла говорить об отсутствии соперников у сборной России на предстоящем сборе национальной команды. Его слова передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Бессмысленно обсуждать эту ситуацию — группа наших игроков вызвана в сборную России, есть окно УЕФА, поэтому они отправятся туда. У некоторых игроков есть свои проблемы, думаю, они немного подлечатся за это время и будут готовы», — заявил Галактионов.

Встреча, которая состоялась на стадионе «РЖД Арена» в Москве, завершилась со счетом 1:0. Единственный гол в составе «железнодорожников» оформил Тимур Сулейманов, который отличился на 75-й минуте.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка. Главным арбитром игры был Артем Чистяков, он показал две желтые карточки — игрокам «Локомотива» Дмитрию Баринову и Илье Самошникову.

Благодаря этой победе «Локомотив» набрал 27 очков и вышел на первую строчку в турнирной таблице РПЛ, на балл опередив петербургский «Зенит». «Крылья Советов» идут на 10-й строчке, имея в активе 11 баллов.

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