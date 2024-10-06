«Локомотив» вышел на первое место в РПЛ

Московский «Локомотив» одержал победу над самарскими «Крыльями Советов» в 11-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча, которая состоялась на стадионе «РЖД Арена» в Москве, завершилась со счетом 1:0. Единственный гол в составе «железнодорожников» оформил Тимур Сулейманов, который отличился на 75-й минуте.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка. Главным арбитром игры был Артем Чистяков, он показал две желтые карточки — игрокам «Локомотива» Дмитрию Баринову и Илье Самошникову.

Благодаря этой победе «Локомотив» набрал 27 очков и вышел на первую строчку в турнирной таблице РПЛ, на балл опередив петербургский «Зенит». «Крылья Советов» идут на 10-й строчке, имея в активе 11 баллов.

В следующем туре национального первенства «железнодорожники» на выезде сразятся с подмосковными «Химками». Игра состоится 19 октября, стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени. Самарский клуб также на выезде сыграет против «Оренбурга». Эта встреча пройдет 20 октября, футболисты начнут матч в 16:30 мск.

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