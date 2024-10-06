Гимнастка Аверина высказалась о вероятности стать певицей

Российская гимнастка Арина Аверина призналась, что ее не интересует музыкальная индустрия, и отметила, что не хочет становиться певицей. Ее слова приводит Sport24.

«У меня есть желание попробовать себя в другом виде спорта, а в музыке пока что себя не вижу. Певицей не хочу становиться», — заявила она.

Арина Аверина вместе с сестрой Диной объявили об окончании профессиональной карьеры 23 февраля 2024 года. На Олимпийских играх 2020 года в Токио Дина Аверина стала серебряной призеркой, прервав 20-летнюю серию побед российских гимнасток на Играх в личном многоборье. Арина Аверина осталась без медали, заняв в итоговом протоколе четвертое место.

4 марта 2022 года Международная федерация гимнастики (FIG) приняла решение запретить россиянам и белорусам участвовать в соревнованиях под своей эгидой с 7 марта из-за ситуации на Украине.

С 1 января 2024 года ограничения действовать перестали, однако по решению экс-главы Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирины Винер, которая в начале октября покинула свой пост, россиянки не выступают на международных стартах.

Ранее Аверина выложила фото в красном бикини.