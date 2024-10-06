Посольство РФ в Финляндии назвало русофобией оскорбления российских игроков во время матча

Посольство России в Финляндии на официальном сайте выпустило заявление по инциденту с оскорблением российских игроков, который произошел во время футбольного матча, и отметило, что «с возмущением отфиксировали» произошедшее.

«В этой связи вынуждены вновь констатировать критический уровень русофобских настроений в Финляндии, которые, к сожалению, давно уже перекинулись и на сферу спорта, чему немало способствует попустительство официальных властей страны», — указано в заявлении.

Инцидент произошел 3 октября на матче «Яро» и ТПС.

Оскорблениям подверглись футболисты «Яро» — вратарь Сергей Лазарев и полузащитник Сергей Еременко. При этом Еременко имеет двойное гражданство, у него есть также финский паспорт. Игрок — младший брат бывших футболистов национальной сборной «Суоми» Алексея и Романа Еременко, второй из которых в свое время выступал за московский ЦСКА.

Сотрудники охраны стадиона вычислили болельщиков, которые позволили себе выкрикивать оскорбления, и удалили их со стадиона. Всего трибуну покинуло семеро фанатов. Позднее директор ТПС Ким Экроос принес официальные извинения за поведение своих фанатов.

Ранее в Госдуме отреагировали на оскорбления в адрес россиян во время футбольного матча.