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Теннисистка Андреева проиграла украинке в финале квалификации турнира в Ухане

Теннисистка Андреева уступила украинке Цуренко в квалификации турнира в Ухане

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Imago/Mathias Schulz/Global Look Press

Российская теннисистка Эрика Андреева не смогла пробиться в основную сетку турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Ухане.

В финале квалификации Андреева уступила Лесе Цуренко из Украины.

Встреча, которая продолжалась продолжалась 2 часа 17 минут, завершилась со счетом 6:7 (3:7), 5:7.

Россиянка Камила Рахимова также уступила в финале квалификации. Она проиграла американке Бернарде Пере (2:6, 7:5, 2:6).

6 марта Международная федерация тенниса (ITF) сообщила, что приняла решение разрешить российским и белорусским теннисистам выступить на ОИ во Франции в нейтральном статусе. Россияне и белорусы смогут выступить на Олимпиаде 2024 года, если будут соответствовать принципам нейтральных атлетов, которые ранее сформулировал МОК. В финал олимпийского турнира в парном женском разряде пробились россиянки Мирра Андреева и Диана Шнайдер. Остальные теннисисты из России не смогли завоевать медали Игр.

Шнайдер и Андреева в финале уступили итальянкам Ясмин Паолини и Сары Эррани.

Ранее Даниил Медведев поддержал Янника Синнера, который обвиняется в употреблении допинга.

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