«Реал» обыграл «Вильярреал» и догнал «Барселону» по очкам

Мадридский «Реал» обыграл «Вильярреал» в матче девятого тура испанской Ла Лиги.

Встреча, проходившая на стадионе «Сантьяго Бернабеу», завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев поля.

В первом тайме счет открыл уругвайский полузащитник Федерико Вальверде на 14-й минуте, а во втором отличился бразильский нападающий команды Винисиус Жуниор на 73-й минуте.

После девяти встреч «Реал» занимает вторую строчку в чемпионате Испании. У коллектива 21 очко — столько же, сколько и у лидирующей «Барселоны». Однако, каталонцы еще не провели свой матч в девятом туре.

В следующей встрече чемпионата Испании «Реал» сыграет в гостях с «Сельтой». Встреча состоится 19 октября. Команды выйдут на поле в 22:00 по московскому времени.

«Вильярреал» так же дома сразится с «Хетафе». Матч пройдет 20 октября. Стартовый свисток арбитра запланирован на 19:30 по московскому времени.

Действующим чемпионом Испании является «Реал Мадрид». В 38 матчах прошлого сезона команда набрала 95 очков. Второе место заняла «Барселона» (85), третье — «Жирона» (81).

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