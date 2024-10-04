Российский полузащитник Александр Головин продлил контракт с «Монако». Информация об этом появилась на официальном сайте клуба.

По новому соглашению он будет представлять команду до конца сезона-2028/29. Прежний контракт с клубом был рассчитан до лета 2026 года.

В текущем сезоне чемпионата Франции «Монако» делит первую строчку с «ПСЖ» набрав по 16 очков.

В Лиге чемпионов «Монако» в первом туре обыграл каталонскую «Барселону». Головин сыграл в том матче 45 минут, выйдя на замену сразу после перерыва. Встреча завершилась со счетом 2:1. Во втором туре «Монако» вырвал ничью с загребского «Динамо» — 2:2.

В сезоне-2023/24 россиянин сыграл в 27 матчах в составе монегасков и записал на свой счет шесть голов и шесть результативных передач. По итогам сезона княжеская команда стала вице-чемпионом Франции и забронировала место в групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/25. Последний раз «Монако» становился чемпионом Лиги 1 в 2017 году, в тот год Головин выступал за московский ЦСКА.

Из армейского клуба Головин перешел после чемпионата мира — 2018, где сборная России дошла до четвертьфинала. Сумма трансфера в «Монако» составила €30 млн.

Ранее в Финляндии прервали матч из-за оскорбления российских игроков.