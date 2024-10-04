CAS принял жалобу тренера Федотова, который требует денег от ЦСКА

Спортивный арбитражный суд (CAS) зарегистрировал жалобу бывшего главного тренера ЦСКА Владимира Федотова на московский клуб из-за невыплаты компенсации. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу CAS.

«23 сентября 2024 года CAS зарегистрировал процедуру апелляционного арбитража: CAS 2024/A/10888 Владимир Федотов против ПФК ЦСКА Москва. Арбитражное разбирательство находится на ранней стадии. Никакой дополнительной информации пока нет», — заявили в пресс-службе.

Причиной такого обращения стал вопрос выплаты компенсации за расторжение контракта с армейским клубом. Ранее появилась информация, что юристы специалиста считают несостоятельным пункт контракта, согласно которому тренера можно уволить без выплаты компенсации, если ЦСКА займет место ниже пятого. 5 августа Федотов обращался по этому поводу в палату по разрешению споров Российского футбольного союза, однако его жалоба была отклонена.

Федотов возглавил ЦСКА летом 2022 года. В первом сезоне под руководством специалиста ЦСКА занял второе место в Российской премьер-лиге и выиграл Кубок, однако уже на следующий год не смог защитить титул, не пробившись в Суперфинал, и занял лишь шестое место в РПЛ, что стало худшим результатом армейцев с 2001 года.

По итогам сезона ЦСКА объявил об отставке специалиста и анонсировал назначение новым главным тренером серба Марко Николича, ранее уже работавшего в чемпионате России с «Локомотивом».

Ранее легенду «Барселоны» назвали хорошим усилением для ЦСКА.