«Села за руль пьяной»: Рудковская вновь набросилась на мать фигуристки Парсеговой

Продюсер, жена двукратного олимпийского чемпиона и тренера по фигурному катанию Евгения Плющенко Яна Рудковская в своем Telegram-канале заявила, что мать 12-летней фигуристки Арины Парсеговой Наталию Парсегову лишили водительских прав за езду в состоянии алкогольного опьянения.

«В суде она вину признала, ей было назначено наказание в виде штрафа и лишения водительских прав (минимальный срок лишения – полтора года!). Наталия Парсегова села за руль пьяной! 5 мая 2023 года она осталась без машины и точно знала, что будет лишена водительских прав», — заявила Рудковская.

Она отметила, что лишение прав стало причиной того, что Парсегова забрала свою дочь из академии Плющенко.

2 сентября Никулинский районный суд Москвы удовлетворил исковые требования Академии фигурного катания двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко о взыскании денежных средств с матери 12-летней фигуристки Арины Парсеговой. В удовлетворении встречных требований Парсеговой-старшей о расторжении договора, определении последствий расторжения договора в виде освобождения от выплат суд отказал.

8 сентября Парсегова поблагодарила Этери Тутберидзе, команда которой сообщила, что весь долг 12-летней фигуристки перед академией «Ангелы Плющенко» будет закрыт.

Парсегова до 2020 года занималась у Тутберидзе, после чего перешла в академию Плющенко. Однако в мае 2023 года спортсменка вернулась обратно.

Ранее Рудковская уже критиковала мать Парсеговой, назвав ее неблагодарной.