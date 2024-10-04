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Путин наградил олимпийского чемпиона Михайлова орденом «За заслуги перед Отечеством»

Путин наградил Бориса Михайлова орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени

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Алексей Куденко/РИА Новости

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею в составе сборной СССР Борис Михайлов получил от президента Российской Федерации Владимира Путина орден «За заслуги перед Отечеством» II степени. Об этом сообщает РИА Новости.

«За большой вклад в развитие физической культуры, популяризацию отечественного спорта и многолетнюю добросовестную работу наградить орденом «За заслуги перед Отечеством» ІІ степени Михайлова Бориса Петровича — члена межрегиональной общественной организации «Совет ветеранов спорта ЦСКА», — отмечено в указе президента.

Борис Михайлов вместе со сборной СССР завоевал золотые медали зимних Олимпийских игр в 1972 и 1976 годах. В 1980 году вместе со сборной он завоевал серебро Олимпиады. Михайлов восемь раз выигрывал чемпионаты мира и семь раз — европейское первенство. В своей карьере он защищал цвета таких клубов, как саратовский «Кристалл», московские ЦСКА и «Локомотив».

После окончания игровой карьеры стал тренером. В 1981—1984, 1992—1997, 2002—2005 годах и в марте-ноябре 2006 года работал главным тренером СКА (Ленинград/Санкт-Петербург); в 1998—2001 годах — главный тренер ЦСКА. С 2007 по 2009 год он возглавлял новокузнецкий «Металлург».

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