В «Зените» прокомментировали сроки восстановления Глушенкова

Председатель совета директоров действующего чемпиона России санкт-петербургского «Зенита» Александр Медведев высказался о сроках восстановления перешедшего в команду перед этим сезоном и ярко стартовавшего в сине-бело-голубой футболке Максима Глушенкова.

«Есть ли информация по срокам восстановления Глушенкова? Это врачебная тайна, не подлежащая разглашению», — приводит слова Медведева ODDS.ru.

Глушенков перебрался летом в «Зенит» из столичного «Локомотива» и отметился девятью забитыми мячами и одной голевой передачей в десяти проведенных встречах за чемпионов страны шести последних лет во всех турнирах.

Нападающий только восстановился от перелома руки, полученного в матче чемпионата страны против «Химок» (1:1), успел выйти на замену в игре РПЛ, а затем травмировался в кубковой встрече с тольяттинским «Акроном» (5:1), в которой тоже появился на замену по ходу матча. Вероятнее всего, футболист получил повреждение задней поверхности бедра.

Ранее Сесара Монтеса из «Локомотива» назвали удобным партнером по команде.