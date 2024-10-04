Тренер «Динамо» назвал трех футболистов РПЛ, которые могли бы играть в Европе

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка заявил, что игроки бело-голубых Константин Тюкавин и Андрей Лунев, а также полузащитник ЦСКА Иван Обляков могли бы проявить себя в Европе. Слова специалиста приводит РИА Новости.

«Кто бы мог заиграть в Европе? Костя Тюкавин. Я уверен в этом на 100%. И, например, Андрей Лунев. До перехода в «Динамо» я не знал его, но когда я с ним познакомился... Это идеальный голкипер. Иван Обляков — интеллигентный, хороший футболист», — заявил Личка.

22-летний Тюкавин провел в сезоне-2024/2025 12 матчей, в которых забил четыре мяча. 32-летний Лунев — трехкратный чемпион России в составе «Зенита», чемпион Азербайджана в составе «Карабаха». Перед началом сезона он перешел в «Динамо» в качестве свободного агента и провел за бело-голубых десять матчей.

26-летний Обляков является обладателем Кубка России в составе ЦСКА. В нынешнем сезоне футболист забил четыре мяча в 14 встречах.

В текущем розыгрыше чемпионата России «Динамо» идет на четвертом месте, набрав 20 очков за 10 матчей. ЦСКА располагается на шестой строчке с 16 очками.

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