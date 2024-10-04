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Стали известны результаты всех матчей второго тура Лиги Европы

Стали известны результаты матчей второго тура Лиги Европы

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Global Look Press

Стали известны результаты второго тура Лиги Европы.

Разгромные победы одержали итальянский «Лацио», греческий «Олимпиакос» и французский «Лион». «Лацио» оказался сильнее французской «Ниццы» со счетом 4:1, «Олимпиакос» обыграл португальскую «Брагу» со счетом 3:0, «Лион» одолел шотландский «Рейнджерс» — 4:1.

Обыграть соперника в своих матчах удалось шведскому «Мальме», датскому «Мидтьюланну», бельгийскому «Андерлехту», английскому «Тоттенхэму», немецким «Хоффенхайму» и «Айнтрахту», испанскому «Атлетику», румынской «Стяуа» и шведскому «Эльфсборгу».

Три игры завершились со счетом 2:1 — так удалось «Мальме» обыграть азербайджанский «Карабах», «Андерлехту» испанский «Реал Сосьедад», а также «Тоттенхэму» венгерский «Ференцварош».

Также три матча закончились 2:0 — «Мидтьюлланн» был сильнее израильского «Маккаби Тель-Авив», «Хоффенхайм» обыграл киевское «Динамо», а «Атлетик» — нидерландский «АЗ Алкмаар».

«Айнтрахт» выиграл у турецкого «Бешикташа» со счетом 3:1, «Стяуа» обыграла ПАОК — 1:0, «Эльфсборг» был сильнее «Ромы» — 1:0.

Шесть встреч завершились вничью. Турецкий «Галатасарай» и рижский «РФШ» сыграли 2:2, португальский «Порту» и английский «Манчестер Юнайтед» — 3:3. Две нидерландские команды сыграли со счетом 1:1 — «Аякс» с чешской «Славией», а также «Твенте» с турецким «Фенербахче». По нулям закончили чешская «Виктория Пльзень» с болгарским «Лудогорцем» и бельгийский «Юнион» с норвежским «Буде-Глимт».

Матчи третьего тура Лиги Европы состоятся 24 октября.

Ранее ПАОК Чалова и Оздоева проиграл «Галатасараю» в первом туре Лиги Европы.

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