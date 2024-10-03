В футболиста «Зенита» врезался беспилотник во время матча Кубка России

В футболиста петербургского «Зенита» Вендела врезался беспилотник во время матча пятого тура группового этапа Кубка России против тольяттинского «Акрона».

Опасаясь, что беспилотное устройство может иметь взрывающуюся начинку, защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков на всякий случай принялся отгонять товарищей по клубу от подозрительного объекта.

Позже выяснилось, что это был просто вертолетик на пульте управления, который запускали подростки. 16-летних подростков задержали, допросили и отпустили уже после матча. Хулиганам грозит административное наказание.

Встреча завершилась со счетом 5:1. Уже на 6-й минуте счет открыл российский хавбек «Зенита» Александр Ерохин. Также в первом тайме дубль оформил бразильский нападающий Артур — он отличился на 13-й и 43-й минутах. После перерыва свой дебютный мяч за «Зенит» забил Александр Соболев на 61-й минуте, а на 87-й — полузащитник Андрей Мостовой реализовал пенальти. Единственный гол «Акрон» забил уже в добавленное время: на 90+2-й минуте отличился Владимир Москвичев.

Восемь минут «Зенит» играл в меньшинстве: появившийся после травмы на 64-й минуте нападающий Максим Глушенков вновь получил повреждение и покинул поле на 73-й, замен у сине-бело-голубых не осталось. В составе «Акрона» красную карточку на 81-й минуте получил защитник Вячеслав Бардыбахин.

После пяти туров «Зенит» обеспечил себе первое место в группе D Кубка России — у них 13 очков. На второй строчке идет «Акрон», у которого осталось восемь баллов.

Ранее «Спартак» вырвал победу у «Динамо» в матче Кубка России.