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ФИФА планирует изучить жалобы Палестины по поводу Израиля

ФИФА изучит жалобы Палестины и намерен выявить возможные нарушения Израиля

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Vrezh Gyozalyan/Shutterstock/FOTODOM

Международная федерация футбола (ФИФА) изучит жалобы, поданные Палестинской футбольной ассоциацией (PFA) и инициирует расследование на предмет возможных правонарушений и дискриминации со стороны Израиля. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

«Продолжающееся насилие в регионе подтверждает, что прежде всего нам нужен мир. Поскольку мы по-прежнему крайне шокированы происходящим и наши мысли с теми, кто страдает, мы призываем все стороны немедленно восстановить мир в регионе», — заявил президент ФИФА Джанни Инфантино.

После проведенных расследований будет принято решение по поводу участия в турнирах израильских команд, предположительно базирующихся на территории Палестины.

PFA ранее просила ввести санкции против Израиля в марте 2024 года. Решение по этому вопросу откладывалось в июле и августе.

Весной 2022 года ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК), приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Россияне пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года и чемпионат Европы 2024 в Германии.

Ранее в Госдуме назвали допуск Израиля на турниры на фоне бана России двойными стандартами.

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