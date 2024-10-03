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13-летняя фигуристка сделала пять ультра-си и выиграла Мемориал Панина-Коломенкина

13-летняя Базылюк сделала пять ультра-си и выиграла Мемориал Панина-Коломенкина

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Александр Вильф/РИА Новости

Ученица Этери Тутберидзе, 13-летняя фигуристка Маргарита Базылюк, выполнила пять элементов сложности ультра-си в произвольной программе на Мемориале Панина-Коломенкина в Санкт-Петербурге.

После короткой программы она занимала четвертое место — не удалось выполнить тройной аксель. Однако в произвольной части у Базылюк был запланирован самый сложный набор элементов.

Тренерский штаб Тутберидзе решил включить в программу фигуристки пять элементов сложности ультра-си, с которыми она успешно справилась. Базылюк выполнила три четверных прыжка и два тройных акселя. Таким образом, ей удалось отыграть четыре балла отставания после первой части соревнований и выиграть с большим отрывом.

«Не смотрю на цифры. Мне важно прокатать то, что я катаю на тренировке, а судьи потом сами решат, что мне поставить. Я благодарна им, что они меня так оценивают. И всё-таки 100 баллов за технику — это гроссмейстерский уровень», — приводит слова фигуристки «Чемпионат».

Базылюк набрала 238,98 баллов по сумме двух программ. Второй стала Елизавета Андреева с результатом 225,80. Третье место заняла Агата Петрова — 216,39 баллов.

Ранее сообщалось, что в России будут отмечать День фигурного катания.

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