«Зенит» лишился одного из лидеров

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак прояснил ситуацию с нападающим команды Максимом Глушенковым, который получил травму, и заявил, что игрок не поможет команде в ближайшем матче Российской премьер-лиги с «Оренбургом». Его слова приводит пресс-служба клуба.

«По поводу Максима: конечно, он не сможет нам помочь в ближайшей игре — это точно. Насколько эта травма позволит ему тренироваться и выступать после паузы, мы уже, наверное, сообщим немножко позже, когда будет более объективная картина», — заявил Семак.

Глушенков получил травму в матче пятого тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России с тольяттинским «Акроном» (5:1). Он травмировался на 73-й минуте и покинул поле. Примечательно, что из-за этого восемь минут «Зенит» играл в меньшинстве, замен у сине-бело-голубых не осталось. В составе «Акрона» красную карточку на 81-й минуте получил защитник Вячеслав Бардыбахин, и тогда составы уравнялись.

Глушенков, который перешел в состав «Зенита» из московского «Локомотива» летом 2024 года, уже пропустил часть игр команды из-за травмы руки, которую получил в матче пятого тура чемпионата России с подмосковными «Химками».

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