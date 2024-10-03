Клуб РПЛ лишился тренера

«Оренбург» отправил в отставку с поста главного тренера команды испанского специалиста Давида Деограсию. Информация об этом опубликована на официальном сайте команды.

«Давид принял главную команду в очень сложный период, «Оренбург» к тому моменту находился на последнем месте в турнирной таблице. Благодаря в том числе его стараниям, команда сохранила прописку в Премьер-Лиге в сезоне 2023-2024. Коллектив ФК «Оренбург» благодарит специалиста за проделанную работу, желает удачи и всего самого хорошего», — указано в сообщении команды.

До назначения нового наставника исполнять обязанности главного тренера оренбургского клуба будет Ильшат Айткулов.

Деограсия возглавил «Оренбург» летом 2023 года, сменив на этом посту Иржи Ярошика. С марта 2023 года специалист работал в академии оренбургского клуба.

«Оренбург» начал чемпионат с победы над московским «Спартаком» в первом туре (2:0), но после этого не выиграл ни одного матча ни в РПЛ, ни на групповой стадии Пути РПЛ Кубка России. Безвыигрышная серия оренбуржцев достигла уже четырнадцати матчей. В данный момент «Оренбург» занимает четырнадцатое место в чемпионате, набрав семь очков за десять туров и находясь в зоне стыков за выживание в Премьер-лиге. Ниже располагаются только воронежский «Факел» и грозненский «Ахмат», набравшие на балл меньше каждый.

Ранее появилась информация, что «Спартак» может лишиться одного из защитников.