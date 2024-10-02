Соболев забил свой первый гол за «Зенит»

Российский нападающий петербургского «Зенита» Александр Соболев забил свой первый мяч в составе новой команды.

Произошло это в матче пятого тура группового этапа Кубка России против тольяттинского «Акрона». На момент написания новости счет в матче 4:0 в пользу «Зенита».

Соболев отличился на 61-й минуте с передачи бразильского полузащитник Густаво Мантуана. Россиянин забил четвертый гол команды.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Официально о переходе Соболева из «Спартака» в «Зенит» было объявлено 30 августа. Трудовое соглашение заключено по схеме «3+1».

Соболев был выведен из основы московского «Спартака» после матча первого тура текущего розыгрыша Российской премьер-лиги против «Оренбурга» (0:2). По данным СМИ, футболист самостоятельно сообщил главному тренеру Деяну Станковичу о том, что хочет уйти. С того момента нападающий не выходил на поле.

Действующим победителем турнира является «Зенит». В прошлом розыгрыше они в суперфинале обыграли калининградскую «Балтику» со счетом 2:1.

Ранее бразильский тренер оценил перспективы Соболева в «Зените».