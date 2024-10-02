Овчинников о «Зените»: заморские ребята диктуют свою игровую политику

Российский тренер Валерий Овчинников заявил, что большое количество бразильцев является минусом петербургского «Зенита», передает Betonmobile.

«В «Зените» все хорошо, одно только плохо — бразильцев многовато. Заморские ребята диктуют свою игровую политику», — сказал Овчинников.

28 сентября подопечные Сергея Семака в выездном матче, который состоялся в рамках десятого тура чемпионата России, проиграли «Краснодару», которым руководит Мурад Мусаев. Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу «быков».

Петербургский клуб идет на третьем месте, набрав 23 очка. У лидирующего «Краснодара» и идущего вторым «Локомотива», главным тренером которого является Михаил Галактионов, на балл больше. Следующий матч «Зенит» проведет в рамках группового этапа Кубка России и сыграет с тольяттинским «Акроном» 2 октября. Стартовый свисток прозвучит в 21:15 по московскому времени. Следующий тур РПЛ «Зенит» проведет дома и сыграет с «Оренбургом» 5 октября.

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