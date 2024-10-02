Медведева о серебре Олимпиады: это мой крест

Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала на Rutube-канале Романа Костомарова, что после завоевания серебряной медали Олимпиады на Олимпиаде в Пхенчхане она поняла, что эту ситуацию нужно просто принять.

«У меня были разные стадии абсолютно. Но да, надо просто это принять. Наверное, каждый из нас, каждый спортсмен и каждый человек несет свой крест. Это мой крест», — сказала Медведева.

Медведева — двукратный серебряный призер Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане. Она стала второй в личном первенстве и в командном турнире. Победителем в женском одиночном катании стала другая россиянка — Алина Загитова. Она опередила Медведеву на один балл.

Кроме олимпийских медалей в активе спортсменки по две золотые медали чемпионата мира и Европы. Последний раз она выступала на соревнованиях в декабре 2019 года. В апреле 2023 года Медведева объявила о завершении карьеры. Девушка параллельно спорту выступала в шоу «Ледниковый период».

Ранее Медведева призналась, что учеба давалась ей с трудом.