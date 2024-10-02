Медведева призналась, что ей было страшно выступать в «Ледниковом периоде»

Российская фигуристка Евгения Медведева призналась на Rutube-канале Романа Костомарова, что ей было страшно участвовать в «Ледниковом периоде».

«Девочкам, наверное, в этом проекте сложнее. У нас партнер, который не умеет кататься. И это жесть как страшно. Это нужно и поддержки делать, и улыбаться при этом», — сказала Медведева.

Медведева — двукратный серебряный призер Олимпийских игр 2018 года в южнокорейском Пхенчхане. Она стала второй в личном первенстве и в командном турнире. Победителем в женском одиночном катании стала другая россиянка — Алина Загитова. Она опередила Медведеву на один балл.

Кроме олимпийских медалей в активе спортсменки по две золотые медали чемпионата мира и Европы. Последний раз она выступала на соревнованиях в декабре 2019 года. В апреле 2023 года Медведева объявила о завершении карьеры. Девушка параллельно спорту выступала в шоу «Ледниковый период».

Ранее Медведева раскрыла секрет отношений со своим возлюбленным.