Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стали известны результаты матчей второго тура Лиги чемпионов

Стали известны результаты первого игрового дня второго тура Лиги чемпионов

close
Depositphotos

Стали известны результаты первого игрового дня второго тура Лиги чемпионов.

Разгромные победы одержали английский «Манчестер Сити», немецкая «Боруссия Дортмунд», итальянский «Интер», испанская «Барселона» и французский «Брест». «Горожане» оказались сильнее «Слована» из Братиславы со счетом 4:0, «шмели» обыграли шотландский «Селтик» со счетом 7:1, итальянский клуб одолел сербскую «Црвену Звезду» со счетом 4:0, каталонцы разгромили швейцарский «Янг Бойз» — 5:0. Главной неожиданностью стала победа французского «Бреста» над одной из сильнейших команд Австрии «Зальцбургом» — 4:0.

Обыграть соперника в своих матчах удалось английскому «Арсеналу» и немецкому «Байеру». Лондонцы оказались сильнее французского «ПСЖ» — 2:0, а леверкузенцы обыграли итальянский «Милан» — 1:0.

Еще две встречи завершились вничью. Немецкий «Штутгарт» сыграл вничью с чешской «Спартой», а нидерландский ПСВ — с португальским «Спортингом». Обе игры завершились со счетом 1:1.

Действующим победителем Лиги чемпионов является мадридский «Реал», который в финале 2024 года, прошедшем на стадионе «Уэмбли» в Лондоне, оказался сильнее дортмундской «Боруссии» — 2:0.

Ранее болельщики «ПСЖ» упомянули Матвея Сафонова в социальных сетях после ошибки его конкурента.

Все новости на тему:
Футбол. Лига чемпионов
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами