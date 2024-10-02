«ПСЖ» без Сафонова не справился с «Арсеналом» в Лиге чемпионов

Французский «ПСЖ» проиграл английскому «Арсеналу» в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов.

Встреча, проходившая на стадионе «Эмирейтс», завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. Оба мяча были забиты в первом тайме — на 20-й минуте отличился немецкий нападающий Кай Хаверц, а на 35-й гол забил вингер Букайо Сака.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Российский вратарь Матвей Сафонов провел встречу на скамейке запасных.

После двух туров у «ПСЖ» три очка в турнирной таблице Лиги чемпионов, у «Арсенала» — четыре. В следующем матче парижане сыграют на своем стадионе с голландским ПСВ, а «Арсенал» сразится дома с донецким «Шахтером». Встречи состоятся 22 октября. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

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