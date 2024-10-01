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Экс-футболист ЦСКА раскритиковал новичка команды

Экс-футболист ЦСКА Масалитин раскритиковал новичка команды Шуманского

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ФК «Салют Белгород»

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин подверг критике новичка команды Артема Шуманского, передает Legalbet.by.

«Его цена была 400 тысяч, но взяли за полтора миллиона евро. Он же вообще не играет. И что тут думать? На этом трансфере кто-то заработал. Вот и все», — сказал Масалитин.

В текущем сезоне чемпионата России Шуманский провел один матч.

В турнирной таблице чемпионата России ЦСКА занимает четвертое место, набрав 17 очков. «Ахмат» располагается на 16 строчке, имея в активе шесть баллов.

Лидирует в чемпионате петербургский «Зенит», набрав 23 очка. На два очка от команды Сергея Семака отстают «Краснодар» и московский «Локомотив».

В следующем матче чемпионата России ЦСКА сыграет с московским «Динамо». Встреча состоится 6 октября. Команды выйдут на поле в 19.00 по московскому времени.

Действующим победителем Российской премьер-лиги (РПЛ) является «Зенит».

Ранее ЦСКА без Миралема Пьянича разгромил «Ахмат» в матче РПЛ.

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