Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Бывший футболист заявил, что «Спартак» займет место в середине таблицы РПЛ

Сенников: не вижу «Спартак» в тройке, они будут пятыми-шестыми

close
РИА Новости

Бывший защитник московского «Локомотива» и сборной России Дмитрий Сенников заявил, что «Спартак» не сможет оказаться в призерах по итогам сезона в Российской премьер-лиге (РПЛ). Слова экс-игрока приводит Legalbet.

«Очевидно, «Спартак» не может быть выше «Локомотива», «Зенита», «Краснодара» и «Динамо» — они сильнее. «Спартак» и ЦСКА займут пятое-шестое место. Смена тренеров, новые игроки — нужно время. У «Спартака» нет стабильности, поэтому высокое место им не занять», — считает Сенников.

После десяти туров «Спартак» занимает шестое место в чемпионате России, набрав 16 очков. Лидирует «Краснодар» с 24 баллами. На втором месте располагается «Локомотив» (24), на третьем — «Зенит» (23). Также выше красно-белых в таблице идут московские «Динамо» и ЦСКА.

В матче 11-го тура «Спартак» сыграет против «Ростова». Игра состоится 5 октября на стадионе «Лукойл Арена» и начнется в 19:00 по московскому времени.

Ранее защитник ЦСКА заявил, что футболист Виктор Давила даже не попрощался с командой.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами