Бывший футболист заявил, что «Спартак» займет место в середине таблицы РПЛ

Бывший защитник московского «Локомотива» и сборной России Дмитрий Сенников заявил, что «Спартак» не сможет оказаться в призерах по итогам сезона в Российской премьер-лиге (РПЛ). Слова экс-игрока приводит Legalbet.

«Очевидно, «Спартак» не может быть выше «Локомотива», «Зенита», «Краснодара» и «Динамо» — они сильнее. «Спартак» и ЦСКА займут пятое-шестое место. Смена тренеров, новые игроки — нужно время. У «Спартака» нет стабильности, поэтому высокое место им не занять», — считает Сенников.

После десяти туров «Спартак» занимает шестое место в чемпионате России, набрав 16 очков. Лидирует «Краснодар» с 24 баллами. На втором месте располагается «Локомотив» (24), на третьем — «Зенит» (23). Также выше красно-белых в таблице идут московские «Динамо» и ЦСКА.

В матче 11-го тура «Спартак» сыграет против «Ростова». Игра состоится 5 октября на стадионе «Лукойл Арена» и начнется в 19:00 по московскому времени.

Ранее защитник ЦСКА заявил, что футболист Виктор Давила даже не попрощался с командой.