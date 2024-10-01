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Гогниев раскритиковал систему VAR в РПЛ

Главный тренер «Алании» Гогниев раскритиковал систему VAR в РПЛ

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Главный тренер владикавказской «Алании» Спартак Гогниев раскритиковал использование системы VAR в Российской премьер-лиге (РПЛ), передает Legalbet.

«Единственное, что не совсем нравится и удивляет, — это некоторые решения VAR. В играх столько остановок делается, а решения всё равно порой вызывают сомнения», — сказал Гогниев.

Во время карьеры игрока Гогниев выступал на позиции нападающего и защищал цвета «Динамо», ЦСКА, «Ротора», «Алании», «Сатурна», «Ростова», «Краснодара», «Урала» и «Кубани».

В составе ЦСКА Гогниев стал чемпионом России 2003 года, победителем Кубка России сезона-2001/02, а также серебряным призером чемпионата России 2002 года.

43-летний специалист покинул пост главного тренера подмосковных «Химок» в апреле 2023 года. Под его руководством красно-черные провели 19 матчей, одержали одну победу, пять раз сыграли вничью и 13 раз проиграли.

Ранее Гильермо Абаскаль заявил о желании вернуться в РПЛ.

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