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«Вираж» никогда не примет его: Широков рассказал о перспективах Соболева в «Зените»

Широков: «Вираж» никогда не примет Соболева

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Владимир Песня/РИА Новости

Бывший футболист сборной России Роман Широков считает, что фанатское движение «Вираж» никогда не примет новичка «Зенита» Александра Соболева. Слова экс-игрока приводит «Чемпионат».

«Вираж» никогда не примет Соболева. Так называемые «кузьмичи» — да, будет играть и забивать стабильно. Вы ориентируетесь на активную часть болельщиков — это нормальная история», — заявил Широков.

Официально о переходе Соболева из «Спартака» в «Зенит» было объявлено 30 августа. Трудовое соглашение заключено по схеме «3+1».

Соболев был выведен из основы московского «Спартака» после матча первого тура текущего розыгрыша Российской премьер-лиги против «Оренбурга» (0:2). По данным СМИ, он сам заявил главному тренеру Деяну Станковичу, что хочет уйти. С того момента нападающий не выходил на поле.

За клуб с берегов Невы Соболев провел три матча, не отметившись забитыми мячами.

В следующем матче чемпионата России «Зенит» сыграет с «Оренбургом». Встреча состоится 5 октября.

Ранее в «Зените» рассказали о жестком обращении к Соболеву в команде.

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