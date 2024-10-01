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Был назван самый дорогой футболист мира

Холанд стал самым дорогим футболистом мира по версии Transfermarkt

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Global Look Press

Нападающий английского клуба «Манчестер Сити» норвежец Эрлинг Холанд стал самым дорогим футболистом мира. Об этом сообщает «Советский спорт» со ссылкой на интернет-портал Transfermarkt.

Обновленная стоимость Холанда составляет €200 млн. Таким образом, он обогнал футболистов мадридского «Реала» Килиана Мбаппе, Джуда Беллингема и Винисиуса Жуниора, которых интернет-портал оценил в €180 млн.

В нынешнем сезоне 24-летний норвежец провел семь матчей во всех соревнованиях за «Манчестер Сити», в которых забил 10 голов. Контракт Холанда с клубом рассчитан до лета 2027 года.

В текущем сезоне Английской премьер лиги (АПЛ) «Манчестер Сити» занимает второе место, набрав 14 очков в шести стартовых турах. Столько же баллов и у идущего третьим «Арсенала». Лидирует в таблице «Ливерпуль», у которого 15 очков.

В следующем туре «горожане» сыграют дома с «Фулхэмом». Встреча состоится 5 октября.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» могут исключить из Кубка Англии.

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