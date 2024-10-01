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Винер заявила, что давно хотела покинуть пост главы ВФХГ

Винер об уходе с поста главы ВФХГ: давно об этом мечтала, предлагала Кабаеву

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РИА Новости

Ирина Винер призналась, что много лет мечтала покинуть пост главы Всероссийской федерации художественной гимнастики. Ее слова приводит РИА Новости.

«Много лет предлагала Алину Кабаеву, но она отказывалась. Но человек предполагает, а Бог располагает. Сейчас это (объединение федераций) дало мне возможность выдвинуть учениц, которые все знают и понимают, в чиновники», — заявила Винер.

Винер возглавляла ВФХГ с 2008 года. Она продолжит работу линейным тренером.

Винер в прошлом — вице‑президент технического комитета по художественной гимнастике Международной федерации гимнастики (FIG). Она работала со многими чемпионками и медалистками — Яной Батыршиной, Алиной Кабаевой, Юлией Барсуковой, Евгенией Канаевой, Маргаритой Мамун, Яной Кудрявцевой, Диной и Ариной Авериными.

Ранее было принято решение об объединении Федерации спортивной гимнастики, Федерации прыжков на батуте, Федерации спортивной акробатики, Всероссийской федерации спортивной аэробики и Всероссийской федерации художественной гимнастики в единую Федерацию гимнастики России. На заседании, которое проходит 1 октября, был выбран новый глава ФГР — Олег Белозеров, генеральный директор — председатель правления ОАО «РЖД». Он был единственным претендентом на эту должность.

Ранее легенда сборной Испании намекнул на завершение карьеры.

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