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Мостовой: у меня передач больше, чем у многих волос на голове

Мостовой заявил, что у него передач больше, чем у многих волос на голове

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ФК «Акрон»

Бывший футболист московского «Спартака» Александр Мостовой заявил, что ему без разницы, побьет ли футболист тольяттинского «Акрона» Артем Дзюба рекорд Дмитрия Лоськова по системе «гол+пас», передает «Матч ТВ».

«Это что, хоккей? Почему не считаете у Мостового «гол+пас»? У меня передач больше, чем у многих волос на голове», — сказал Мостовой.

Рекорд чемпионатов России по системе «гол+пас» (265 очков, 120+145) принадлежит бывшему игроку московского «Локомотива» Дмитрию Лоськову. У Дзюбы 259 очков (161+98).

Дзюба подписал с «Акроном» контракт в последний день трансферного окна в России как свободный агент. В прошлом сезоне опытный нападающий выступал за московский «Локомотив». 36-летний форвард дебютировал за «Акрон» в матче чемпионата страны против подмосковных «Химок» (3:0), сделав голевую передачу.

Ранее Дзюба забил первый гол за «Акрон».

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