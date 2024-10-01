Ирина Винер покинула пост главы ВФХГ, избран глава объединенной Федерации

Ирина Винер покинула пост президента Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ). Об этом сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на отчетно-выборную конференцию Федерации спортивной гимнастики России.

Винер возглавляла ВФХГ с 2008 года. Она продолжит работу линейным тренером.

Винер в прошлом — вице‑президент технического комитета по художественной гимнастике Международной федерации гимнастики (FIG). Она работала со многими чемпионками и медалистками — Яной Батыршиной, Алиной Кабаевой, Юлией Барсуковой, Евгенией Канаевой, Маргаритой Мамун, Яной Кудрявцевой, Диной и Ариной Авериными.

Ранее было принято решение об объединении Федерации спортивной гимнастики, Федерации прыжков на батуте, Федерации спортивной акробатики, Всероссийской федерации спортивной аэробики и Всероссийской федерации художественной гимнастики в единую Федерацию гимнастики России. На заседании, которое проходит 1 октября, был выбран новый глава ФГР — Олег Белозеров, генеральный директор — председатель правления ОАО «РЖД». Он был единственным претендентом на эту должность.

Ранее легенда сборной Испании намекнул на завершение карьеры.