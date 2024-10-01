Стало известно, что грозит »«Атлетико» из-за фанатов, бросавших фекалии в голкипера «Реала»

Мадридский «Атлетико» может получить наказание в виде частичного закрытия трибун домашнего стадиона из-за поведения фанатов во время поединка с другим столичным клубом — «Реалом». Об этом сообщает AS.

Трибуну могут закрыть на две-три игры. Также «Атлетико» грозит штраф в размере до €6 тыс. Заседание по этому вопросу состоится 2 октября.

Встреча, которая прошла в рамках восьмого тура чемпионата Испании, завершилась со счетом 1:1. За «Реал» отличился Эдер Милитао, который забил на 64-й минуте. Сразу после этого фанаты «Атлетико» стали забрасывать голкипера «Реала» Тибо Куртуа посторонними предметами, в том числе кинули и пакет с фекалиями. Матч был прерван примерно на 15 минут. В компенсированное время счет сравнял Анхель Корреа.

По информации источника, Куртуа, провоцировавший фанатов соперника, также может получить наказание.

В турнирной таблице чемпионата Испании «Реал» занимает второе место, набрав 18 очков. «Атлетико» располагается на третьей строчке, имея в активе 16 баллов. Лидирует в турнире каталонская «Барселона», имея в активе 21 очко.

В следующем туре «Реал» сыграет с «Вильярреалом». Встреча пройдет 5 октября. Команды выйдут на поле в 22:00 по московскому времени. «Атлетико» сыграет с «Реал Сосьедад», за который выступает россиянин Арсен Захарян. Матч состоится 6 октября. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Ранее тренер «Атлетико» Диего Симеоне потребовал наказать Куртуа за провокации.