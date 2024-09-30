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Шансы «Спартака» на победу в РПЛ составляют менее процента

Opta Sports: Шансы «Спартака» на победу в РПЛ составляют 0,5%

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Спортивная аналитическая компания Opta Sports опубликовала в своем Telegram-канале шансы команд Российской премьер-лиги (РПЛ) на победу в турнире.

Главным претендентом на чемпионство является петербургский «Зенит» (45,4%). 30,4% процента дается на победу «Краснодара». Московский «Локомотив» выиграет РПЛ с вероятностью 20,8%. Шансы московского «Спартака» на победу в РПЛ оцениваются в 0,5%.

В прошлом туре «Локомотив» обыграл «Спартак». Игра прошла в Москве на стадионе «РЖД Арена» в присутствии зрителей и завершилась уверенной победой хозяев со счетом 3:1. В составе победителей дублем отметился фланговый защитник Илья Самошников, забивший оба мяча по ходу первого тайма. Еще один мяч оформил нападающий Дмитрий Воробьев. У проигравшей команды единственный мяч на счету аргентинского полузащитника Эсекьеля Барко, реализовавшего пенальти.

«Спартак» после десяти туров идет на шестом месте, имея в своем активе 16 очков. «Краснодар» и «Локомотив» делят первую строчку, набрав по 24 балла. На одно очко от них отстает «Зенит».

Ранее экс-игрок сборной России признался, что его удивила игра «Локомотива».

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