Зачинщику беспорядков на матче «Атлетико» — «Реал» вынесли суровое наказание

Мадридский «Атлетико» выдал пожизненный бан зачинщику беспорядков на матче чемпионата Испании с мадридским «Реалом», передает AS.

«Мы продолжаем сотрудничать с полицией для выявления остальных участников. Они также получат пожизненную дисквалификацию, как только будут найдены», — говорится в заявлении.

Встреча завершилась со счетом 1:1. За «Реал» отличился Эдер Милитао, который забил на 64-й минуте. Сразу после этого фанаты «Атлетико» стали забрасывать голкипера «Реала» Тибо Куртуа посторонними предметами, в том числе кинули и пакет с фекалиями. Матч был прерван почти на 20 минут. В компенсированное время счет сравнял Анхель Корреа.

В турнирной таблице чемпионата Испании «Реал» занимает второе место, набрав 18 очков. «Атлетико» располагается на третьей строчке, имея в активе 16 баллов. Лидирует в турнире каталонская «Барселона», имея в активе 21 очко.

Ранее экс-игрок сборной России назвалл агрессию фанатов неотъемлемой частью футбола.