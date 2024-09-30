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Стало известно о контактах РФС с УЕФА и ФИФА для возвращения России

Газзаев: РФС общается с ФИФА и УЕФА, чтобы вернуть Россию на международную арену

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Антон Денисов/РИА Новости

Бывший главный тренер московского ЦСКА Валерий Газзаев заявил, что Российский футбольный союз (РФС) общается с Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Международной федерацией футбола (ФИФА) на тему возвращения России на международную арену, передает «Матч ТВ».

«Генеральный секретарь РФС, и президент организации регулярно общаются с УЕФА и ФИФА. Думаю, что активная позиция даст свои плоды», — сказал Газзаев.

Весной 2022 года ФИФА и УЕФА, следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК), приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Россияне пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года и чемпионат Европы 2024 в Германии. Чемпионом Европы 2024 года стала национальная команда Испании.

Ранее в УЕФА были разочарованы раскрытием деталей собрания, где обсуждалось возвращение России.

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