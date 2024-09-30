В «Спартаке» подтвердили, что Мостовой пройдет стажировку в клубе

Бывшие футболисты сборной России Александр Мостовой и Александр Самедов, которые обучаются в академии Российского футбольного союза (РФС), пройдут стажировку в клубе. Об этом Sport24 рассказали в пресс-службе красно-белых.

«Бывшие футболисты, которые учатся на тренеров, в скором времени посетят тренировки нашей команды», — сказали в пресс-службе «Спартака».

Мостовой является двукратным чемпионом Советского Союза (1987, 1989 годы) в составе «Спартака». За красно-белых он выступал с 1987 по 1992 год, проведя 142 матча. Также он играл за португальскую «Бенфику», французские «Страсбур» и «Кан», испанские «Сельту» и «Алавес». С «Сельтой» и «Бенфикой» он выигрывал национальные Кубки Испании и Португалии соответственно.

Самедов выступал за «Спартак» с 2002 по 2005 год. В 2017 году он вернулся в команду и выступал за нее по 2018 год. Вместе с красно-белыми он стал чемпионом России сезона-2016/2017.

Ранее Мостовой согласовал время стажировки в «Спартаке».