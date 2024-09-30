Булыкин поиронизировал над скандалом в матче «Атлетико» и «Реала»

В испанском футболе необходимо ввести паспорт болельщика, чтобы обеспечить порядок и безопасность на трибунах во время матчей. Об этом в комментарии «Газете.Ru» заявил бывший нападающий сборной России и леверкузенского «Байера» Дмитрий Булыкин.

«Надо, чтобы наша Госдума посоветовала их парламенту ввести Fan ID – тогда будет спокойнее на трибунах. А если говорить серьезно, такое случается. И бывают моменты, когда большие противостояния вызывают подобные инциденты. Пока не сделали объявление по стадиону, вряд ли можно было успокоить публику», — сказал Булыкин.

Накануне в рамках восьмого тура чемпионата Испании состоялось мадридское дерби между «Атлетико» и «Реалом», встреча завершилась со счетом 1:1. За «Реал» отличился Эдер Милитао, который забил на 64-й минуте. Сразу после этого фанаты «Атлетико» стали забрасывать голкипера «Реала» Тибо Куртуа посторонними предметами, в том числе кинули и пакет с фекалиями. Матч был прерван почти на 20 минут. В компенсированное время счет сравнял Анхель Корреа.

В турнирной таблице чемпионата Испании «Реал» занимает второе место, набрав 18 очков. «Атлетико» располагается на третьей строчке, имея в активе 16 баллов. Лидирует в турнире каталонская «Барселона», имея в активе 21 очко.

В следующем туре «Реал» сыграет с «Вильярреалом». Встреча пройдет 5 октября. Команды выйдут на поле в 22:00 по московскому времени. «Атлетико» сыграет с «Реал Сосьедадом», за который выступает россиянин Арсен Захарян. Матч состоится 6 октября. Стартовый свисток арбитра прозвучит также в 22:00 мск.

Ранее стало известно, что вратарь «Реала» Куртуа получил травму в мадридском дерби с «Атлетико».