«Неблагодарная»: Рудковская ответила матери 12-летней фигуристки Парсеговой

Продюсер, жена двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко Яна Рудковская в своем Telegram-канале отреагировала на слова матери 12-летней фигуристки Арины Парсеговой Наталии, которая заявила, что ее дочь использовали и лишили зарплаты, и опровергла слова женщины, заявив, что с их стороны все было честно, и они доказали свою правоту в суде.

«Вы – неблагодарная мама. В то, в чем вы сейчас плаваете, вы сами окунули и свою дочь, и два тренерских штаба, и Федерацию фигурного катания на коньках. И упорно продолжаете это делать и подставлять тех, кто пытается вам помочь. Вам уже 150 раз сказали, что к вашей девочке нет вопросов. И иск был исключительно к вам», — написала Рудковская.

2 сентября Никулинский районный суд Москвы удовлетворил исковые требования Академии фигурного катания двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко о взыскании денежных средств с матери 12-летней фигуристки Арины Парсеговой. В удовлетворении встречных требований Парсеговой-старшей о расторжении договора, определении последствий расторжения договора в виде освобождения от выплат суд отказал.

8 сентября Парсегова поблагодарила Этери Тутберидзе, команда которой сообщила, что весь долг 12-летней фигуристки перед академией «Ангелы Плющенко» будет закрыт.

Парсегова до 2020 года занималась у Тутберидзе, после чего перешла в академию Плющенко. Однако в мае 2023 года спортсменка вернулась обратно.

Ранее Рудковская заявила, что долг фигуристки Парсеговой не погашен.