Тренер «Атлетико» потребовал наказать голкипера «Реала», в которого бросили пакет с фекалиями

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне после дерби с другим столичным клубом — «Реалом» — выступил с критикой в адрес фанатов клуба, из-за которых был приостановлен матч, а также призвал наказать голкипера соперника Тибо Куртуа за провокации. Его слова приводит Marca.

«По поводу людей, которые совершили эти инциденты, клуб примет решение. Нам не нужны такие люди на трибунах, это не оправдывает их действия. Но и те, кто подстрекает, тоже должны быть наказаны. Как по мне, санкции должны быть применены к тем, кто провоцирует. Если к вам не применяются санкции, можно делать все что угодно», — заявил специалист.

Встреча, которая прошла в рамках восьмого тура чемпионата Испании, завершилась со счетом 1:1. За «Реал» отличился Эдер Милитао, который забил на 64-й минуте. Сразу после этого фанаты «Атлетико» стали забрасывать голкипера «Реала» Куртуа посторонними предметами, в том числе кинули и пакет с фекалиями. Матч был прерван примерно на 15 минут. В компенсированное время счет сравнял Анхель Корреа.

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В турнирной таблице чемпионата Испании «Реал» занимает второе место, набрав 18 очков. «Атлетико» располагается на третьей строчке, имея в активе 16 баллов. Лидирует в турнире каталонская «Барселона», имея в активе 21 очко.

В следующем туре «Реал» сыграет с «Вильярреалом». Встреча пройдет 5 октября. Команды выйдут на поле в 22:00 по московскому времени. «Атлетико» сыграет с «Реал Сосьедад», за который выступает россиянин Арсен Захарян. Матч состоится 6 октября. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 по московскому времени.

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