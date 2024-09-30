«Реал» сыграл вничью с «Атлетико» в чемпионате Испании, матч прерывался из-за фанатов

В матче чемпионата Испании мадридский «Реал» сыграл вничью со столичным «Атлетико».

Встреча завершилась со счетом 1:1. За «Реал» отличился Эдер Милитао. Он забил на 64-й минуте. Сразу после этого фанаты «Атлетико» стали забрасывать голкипера «Реала» Тибо Куртуа посторонними предметами. Матч был прерван примерно на 15 минут. В компенсированное время счет сравнял Анхель Корреа. На седьмой компенсированной минуте с поля был удален игрок «Атлетико» Маркос Льоренте.

В турнирной таблице чемпионата Испании «Реал» занимает второе место, набрав 18 очков. «Атлетико» располагается на третьей строчке, имея в активе 16 баллов. Лидирует в турнире каталонская «Барселона», имея в активе 21 очко.

В следующем туре «Реал» сыграет с «Вильярреалом». Встреча пройдет 5 октября. Команды выйдут на поле в 22:00 по московскому времени.

«Атлетико» сыграет с «Реал Сосьедад», за который выступает россиянин Арсен Захарян. Матч состоится 6 октября. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Действующим чемпионом Испании является «Реал», которому удалось набрать 95 очков. «Атлетико» в том турнире занял четвертое место, отстав от «Реала» на 19 баллов.

Ранее в Куртуа бросили пакет с фекалиями во время игры с «Атлетико».