Болельщики гандбольного клуба «Виктор» находились в сгоревшем под Краснодаром автобусе

В сгоревшем под Краснодаром автобусе, были не болельщики петербургского «Зенита», а фанаты гандбольного клуба «Виктор» из Ставрополя, которые возвращались с матча против краснодарского СКИФа, передает Telegram-канал Baza.

ДТП произошло вечером в воскресенье, 29 сентября, в станице Старокорсунская. По данным Telegram-канала «112», автобус следовал по маршруту Краснодар — Ставрополь. На борту находились 49 пассажиров. На данный момент пожар удалось локализовать.

28 сентября в Свердловской области грузовик столкнулся с микроавтобусом. В результате происшествия пострадали несколько пассажиров. Водитель Toyota Alphard, двигаясь в направлении Челябинска, не выдержал безопасную дистанцию до впереди идущего грузовика JAC, машины столкнулись. После этого произошло воспламенение легкового автомобиля.

Ранее бывший форвард сборной Италии попал в ДТП.