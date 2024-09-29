Жена главы селекции «Краснодара»: вдруг кто-то пропустил, сколько мы засадили «Зениту»

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Наталья Бузникина, супруга руководителя селекционной службы «Краснодара» Максима Бузникина, опубликовала в своих соцсетях фотографию с двумя поднятыми пальцами после победы «быков» над петербургским «Зенитом» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Вдруг кто-то пропустил, сколько мы засадили «Зениту», — подписала снимок Наталья.

Игра прошла в Краснодаре на одноименном стадионе и завершилась уверенной победой хозяев со счетом 2:0. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию события.

После этой игры команда под руководством Мурада Мусаева набрала 24 очка и закрепилась на первой строчке в турнирной таблице чемпионата России, опередив московский «Локомотив» по дополнительным показателям за счет победы в личной встрече. «Зенит» с 23 баллами опустился на третью позицию в таблице РПЛ.

В следующем туре «Краснодар» сыграет дома против «Химок». «Зенит» на домашнем поле встретится с «Оренбургом».

Ранее игроку «Зенита» оттоптали пах в матче с «Краснодаром».