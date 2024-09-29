Бывший тренер «Спартака» Каррера допустил, что вернется в России

Бывший тренер московского «Спартака» Массимо допустил, что в будущем вернется в Россию, передает Sport24.

«Приехать в Россию? Почему нет? Москва прекрасна, обязательно приеду сюда еще раз. Но в этом году мой приезд в Россию пока не планируется», — сказал Каррера.

Итальянский специалист возглавлял «Спартак» с 2016 по 2018 год. Под его руководством команда выиграла золото чемпионата России в сезоне-2016/17. В июле 2017 года красно-белые впервые в своей истории завоевали Суперкубок России.

В текущем сезоне чемпионата России лидирует петербургский «Зенит», набрав 23 очка после девяти туров. Следом за ним располагаются «Краснодар» и «Локомотив» — в их активе 21 балл. «Спартак» занимает пятое место, набрав 16 очков. В матче десятого тура «Спартак» сыграет в гостях с «Локомотивом». Встреча состоится на стадионе «РЖД Арена» 28 сентября.

Ранее итальянский «Асколи» уволил Карреру.