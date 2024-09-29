Боец UFC Куницкая сравнила роды в России с адом

Представительница смешанных единоборств (ММА) Яна Куницкая, отвечая на вопросы в соцсетях, назвала процесс родов в российской больнице адом.

По ее словам, американский опыт рождения ребенка оказался для нее куда более легким.

«В России был какой-то ад и куча проблем после. В Америке я как будто в спа-салон сходила», — заявила Куницкая.

В 2013 году девушка родила сына, назвав его Адамом. Спустя пять лет в ее семье появилась дочь Алиса. Спортсменка уже несколько лет живет и тренируется в США вместе со своим мужем Тиаго Сантосом по грин-карте, а их дочь по рождению получила гражданство США.

В активе 34-летней спортсменки 24 боя в профессиональной карьере, в которых она одержала 15 побед и потерпела восемь поражений. Ее предыдущий бой состоялся в августе 2024 года — россиянка единогласным решением судей одолела американку Челси Чендлер.

Ранее боец UFC обматерил Эммануэля Макрона на турнире во Франции.