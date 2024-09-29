На хоккеистов завели уголовные дела за драку на льду с командой ФСБ

В Биробиджане возбудили уголовные дела на игроков команды «Тафгай», которые вступили в потасовку во время хоккейного матча с командой, составленной из сотрудников местного управления ФСБ. Об этом сообщает Baza.

По информации источника, сразу после игры, прошедшей весной 2024 года, участвовавших в драке спортсменов оштрафовали и арестовали на 15 суток. Позднее на игроков были заведены дела по статье 213 Уголовного кодекса Российской Федерации «Хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, связанному с сопротивлением представителю власти», а также взяты обязательства по подписке о невыезде.

26 сентября сотрудники правоохранительных органов задержали бизнесмена Евгения Потаскуева и еще одного игрока той встречи из-за опасений, что он может покинуть территорию страны с целью избежать ответственности за совершенное правонарушение.

30 сентября в Амурской области судом будет принято решение по мере пресечения подозреваемых.

Ранее 19-летний Матвей Мичков оформил дубль в предсезонной игре НХЛ.